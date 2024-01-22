Посадите эти овощи друг с другом, они станут лучшими союзниками в борьбе с вредителями и болезнями

19:28 2024-01-22
Посадите эти овощи друг с другом, они станут лучшими союзниками в борьбе с вредителями и болезнями

Если дачники будут знать, какие растения умеют "дружить", они смогут повысить эффективность выращивания в разы.

Посадите вместе это трио - и вы не пожалеете. Горох, тыква и кукуруз должны расти рядом.

Кукуруза - опора для гороха, он обогащает землю азотом, тыква мешает расти сорнякам.

Лук всегда сажайте с морковью, лук не дает вредителям портить морковь.

Он выделяет аллицин, который является природным инсектицидом и фунгицидом.

Помидорам хорошо рядом с базиликом. Они в в салате неплохо смотрятся вместе, и на грядке.

У них одни требования к почве и поливу.

Запах базилика отваживает гусениц, которые покушаются на томаты.

Помидоры дадут более вкусные плоды, если рядом рос ароматный базилик.

Стручковая фасоль - идеальная соседка для баклажанов и болгарского перца.

Перец и баклажаны требуют одних условий выращивания. Фасоль защищает их от колорадского жука.

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