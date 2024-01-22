Посадите эти овощи друг с другом, они станут лучшими союзниками в борьбе с вредителями и болезнями

Посадите вместе это трио - и вы не пожалеете. Горох, тыква и кукуруз должны расти рядом.
Кукуруза - опора для гороха, он обогащает землю азотом, тыква мешает расти сорнякам.
Лук всегда сажайте с морковью, лук не дает вредителям портить морковь.
Он выделяет аллицин, который является природным инсектицидом и фунгицидом.
Помидорам хорошо рядом с базиликом. Они в в салате неплохо смотрятся вместе, и на грядке.
У них одни требования к почве и поливу.
Запах базилика отваживает гусениц, которые покушаются на томаты.
Помидоры дадут более вкусные плоды, если рядом рос ароматный базилик.
Стручковая фасоль - идеальная соседка для баклажанов и болгарского перца.
Перец и баклажаны требуют одних условий выращивания. Фасоль защищает их от колорадского жука.
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