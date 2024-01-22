Делаем необычный коктейль - йод с молоком - и предлагаем его розам: тля забудет туда дорогу

Тля очень живучая и трудно истребимая. Но все же найти на нее управу можно. Опытные цветоводы борются с вредителем составом из йода и молока.

Берем 100 мл молока, пол баночки йода, литр воды. все смешиваем, получаем жидкость однородного желтоватого цвета.

Распыляем эту смесь на розы, туда, где поселилась тля. Очень скоро насекомые перестанут вам докучать и портить вид ваших роз.

Этот состав не только убирает тлю, он также предупреждает грибковые инфекции, например, фитофтороз и мучнистую росу.

Можно использовать раствор для лечения томатов от этих напастей.