Дачный эксперт указал эффективный способ отпугивания капустных гусениц без всякой химии

19:33 2024-01-22
Дачный эксперт указал эффективный способ отпугивания капустных гусениц без всякой химии

Если обрабатывать таким средством капусту в течение всего сезона, гусеницы там не появятся и урожай будет отменный.

Заполняем десятилитровое ведро горячей водой, почти кипятком, потом добавляем туда 500 мл древесной золы, перемешиваем и плотно закрываем.

Даем постоять сутки или двое. На другой день в жидкость натираем половину куска хозяйственного мыла. Растворяем его в настое.

Потом опять даем настояться сутки. После этих манипуляций применяем готовый раствор. Поливаем растения в самую серединку.

Все гусеницы погибают, капуста останется цела и невредима. Таких обработок можно делать много за сезон. Вредители больше не побеспокоят.

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