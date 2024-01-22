Дачный эксперт рассказал о правилах формирования огурцов для получения хорошего урожая

Формирование огурцов помогает раскрыть их потенциал в полную меру. Самый распространенный способ - ведение в один стебель.
Посмотрим, как получить максимальную урожайность от растений.
Ослепляем 3-4 узла, устраняем все побеги с боку в последующих двух-трех узлах.
Прищипываем боковые ветки на 1 узел в последующих 2-3 узлах.
Прищипываем боковые отростки на 2 узла в последующих 2-5 узлах.
До шпалеры прищипываем боковые побеги на три узла.
Когда растение дорастает до горизонтальной шпалеры, нужно перекинуть и обмотать главный стебель вокруг нее, удалить точки роста, сохраняя 2-3 узла.
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