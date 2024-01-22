Опытный цветовод рассказал, когда следует соблюдать осторожность в подкормках

Важно запомнить, что пестролистные растения не стоит удобрять высококонцентрированными азотными удобрениями.

Это может испортить окраску листьев, придав им яркий зеленый оттенок.

Не даем азотные удобрения цветущим растениям, после этого начнется усиленный рост стеблей, а цветения может и вовсе не быть.

Некоторые виды растений плохо переносят избыток солей в почве, в таком случае всегда понижаем концентрацию удобряющих составов для них.

Также разбавленными удобрениями нужно подкармливать растения молодого возраста.