Как удобрять декоративные растения: памятка по подкормкам для цветовода

19:49 2024-01-22
Как удобрять декоративные растения: памятка по подкормкам для цветовода

Представляем основные моменты при подкормках цветов: что нужно помнить, чтобы не делать ошибок и не навредить.

Всегда даем удобрения по влажной почве. Подкармливаем цветы, которые полили вчера или несколько часов назад.

Добавляем удобрения, когда нет яркого света. Лучше рано утром или вечером, растения лучше притенить в это время.

Не затрагиваем листья, если это корневая подкормка, если случайно капли попали на зелень, то нужно ее обмыть водой.

Не превышаем дозу, лучше дать меньше, чем больше. Если нет уверенности в правильности концентрации, раствор лучше развести.

Удобряйте цветы чаще, но разбавленными составами, чем редко и сильными концентратами.

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