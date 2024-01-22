Какие бывают сорта томатов: подсказка для дачников - новичков и профессионалов

Индетерминантные сорта - очень высокие, всегда нуждаются в опорах, растут свыше двух метров. Обязательно нужно удалять пасынки.

Супердетерминантные - сорта из группы низкорослых, до 30-60 см. Не развиваются после того, как закладывается третья кисть.

У них обильное плодоношение, дружное созревание.

Детерминантные - у них закладывается до 5 кистей, которые формируются через два листа. В высоту составляют от 60 до 100 см.

Нуждаются в подвязывании. Обычно это универсальные сорта, можно применять любыми способами - и для заготовок, и в свежих салатах.

Полудетерминантные сорта - томаты с поздним сроком созревания и высокими стволами - до 200 см.

Обычно их выращивают в теплицах, растения с очень низкой стрессоустойчивостью, плохо реагируют на изменения погоды. Нуждаются в подвязке.

Штамбовые томаты - низкорослые, максимально компактные, с толстыми и короткими стеблями.

В высоту достигают 60 см, можно не подвязывать и не пасынковать.