Какие бывают сорта томатов: подсказка для дачников - новичков и профессионалов

19:55 2024-01-22
Какие бывают сорта томатов: подсказка для дачников - новичков и профессионалов

Штамбовые, детерминантные, супердетерминантные - как различать эти и другие сорта помидоров: краткая подсказка для дачников.

Индетерминантные сорта - очень высокие, всегда нуждаются в опорах, растут свыше двух метров. Обязательно нужно удалять пасынки.

Супердетерминантные - сорта из группы низкорослых, до 30-60 см. Не развиваются после того, как закладывается третья кисть.

У них обильное плодоношение, дружное созревание.

Детерминантные - у них закладывается до 5 кистей, которые формируются через два листа. В высоту составляют от 60 до 100 см.

Нуждаются в подвязывании. Обычно это универсальные сорта, можно применять любыми способами - и для заготовок, и в свежих салатах.

Полудетерминантные сорта - томаты с поздним сроком созревания и высокими стволами - до 200 см.

Обычно их выращивают в теплицах, растения с очень низкой стрессоустойчивостью, плохо реагируют на изменения погоды. Нуждаются в подвязке.

Штамбовые томаты - низкорослые, максимально компактные, с толстыми и короткими стеблями.

В высоту достигают 60 см, можно не подвязывать и не пасынковать.

Показать следующие комментарии
Фото
Андрей Ткачёв
21:29

Андрей Ткачёв

Проводница, выбросившая кота Твикса из поезда, рассказала свою версию событий

Проводница, выбросившая кота Твикса из поезда, рассказала свою версию событий

Женщина призналась, что приняла Твикса за уличного кота. Также проводница утверждает, что пыталась найти владельца животного.
Андрей Ткачёв
21:23

Андрей Ткачёв

В Питере выявили оспу обезьян у туристов, вернувшихся из Китая

В Питере выявили оспу обезьян у туристов, вернувшихся из Китая

Двое мужчин, недавно вернувшихся из Гонконга, сдали положительные тесты на оспу обезьян.
Андрей Ткачёв
21:17

Андрей Ткачёв

В США любитель вейпа перенёс операцию по полной пересадке лёгких

В США любитель вейпа перенёс операцию по полной пересадке лёгких

Интересен тот факт, что перенёсшему такую операцию парню всего лишь 22 года.
Андрей Ткачёв
21:12

Андрей Ткачёв

В Калининграде полуголый и психически больной мужчина ворвался в спортзал

В Калининграде полуголый и психически больной мужчина ворвался в спортзал

Клиенты фитнес-зала не обрадовались такому посетителю и поспешили вызвать полицию.
Алиса Семенова
21:03

Алиса Семенова

Слесарь с квартирой в центре города и зарплатой 1400 рублей: жизнь убийцы Кеннеди в Минске

Слесарь с квартирой в центре города и зарплатой 1400 рублей: жизнь убийцы Кеннеди в Минске

Освальд Ли Харли, предполагаемый убийца Джона Кеннеди, перед совершением преступления 2,5 года жил в Минске, стараясь стать советским гражданином.
Андрей Ткачёв
20:56

Андрей Ткачёв

В Москве школьник совершил суицид из-за боязни экзаменов

В Москве школьник совершил суицид из-за боязни экзаменов

15-летний подросток оставил записку, в которой объяснил причины своего рокового поступка.
Алиса Семенова
20:55

Алиса Семенова

Судьба Агафьи Завидной, которую называли самой сильной женщиной

Судьба Агафьи Завидной, которую называли самой сильной женщиной

Единственная ученица знаменитого Ивана Поддубного, эта силачка легко двигала мебель и побеждала профессиональных борцов-мужчин.
article_image 21:22

Идеальный возраст для того, чтобы стать мамой в первый раз

Гинеколог Ольга Шарапова сообщила, что с биологической точки зрения возраст 25 - 30 лет считается самым подходящим для наступления первой беременности.

article_image 21:03

Врач Дроздова объяснила огромную пользу объятий для человеческого здоровья

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова утверждает, что всего 5 - 10 минут объятий способны значительно снизить уровень стресса.

article_image 19:15

Как отмыть губки для мытья посуды для повторного применения

Оказывается, отмыть загрязнившуюся губку для мытья посуды можно с помощью отбеливателя.