Какую подкормку применить летом, чтобы в морковке не заводились черви, а плоды росли крупные и сладкие

Не будем изобретать велосипед, воспользуемся традиционной подкормкой, известной каждому дачнику.

Берем древесную золу, на ведро воды - 8 столовых ложек золы.

Предварительно ее просеиваем. Такой подкормкой поливаем под корень.

Также корнеплоды нуждаются в борной кислоте.

Даем ее в середине лета, после чего морковь будет сладкой, сочной, вкусной. Можно добавить чайную ложку к зольной подкормке.

Сначала порошок борной кислоты разбавляем теплой водой в маленькой емкости.

Потом вливаем в зольный раствор. В эту же подкормку добавляем 4 стакана перегноя из компостной ямы.

Теперь этой жидкостью поливаем между рядами моркови. На два погонных метра пойдет одно ведро подкормки.