Какую подкормку применить летом, чтобы в морковке не заводились черви, а плоды росли крупные и сладкие

Не будем изобретать велосипед, воспользуемся традиционной подкормкой, известной каждому дачнику.
Берем древесную золу, на ведро воды - 8 столовых ложек золы.
Предварительно ее просеиваем. Такой подкормкой поливаем под корень.
Также корнеплоды нуждаются в борной кислоте.
Даем ее в середине лета, после чего морковь будет сладкой, сочной, вкусной. Можно добавить чайную ложку к зольной подкормке.
Сначала порошок борной кислоты разбавляем теплой водой в маленькой емкости.
Потом вливаем в зольный раствор. В эту же подкормку добавляем 4 стакана перегноя из компостной ямы.
Теперь этой жидкостью поливаем между рядами моркови. На два погонных метра пойдет одно ведро подкормки.
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