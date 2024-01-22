Какой уход, по мнению экспертов, нужен огурцам во второй половине лета

Поливаем из расчета на метр квадратный по 10 л. Можно делать так: утром поливы под корень, вечером - по листам.

Глубина полива до 20 см, радиус - 15 см, корневую воронку не затрагиваем.

Кормим в это время калием и фосфором. За месяц нужно сделать 2-3 подкормки. На 10 л воды добавляем столовую ложку нитрофоски.

Через 2 недели делаем так: в 10 л воды добавляем 500 мл коровяка и столовую ложку сульфата калия.

Для профилактических обработок берем 9 частей воды и часть молока, добавляем 3 капли йода на литр этой смеси. Делаем поливы раз в 7 дней.