Чем подкармливать морковку, чтобы плоды поражали своим размером и сладостью

Составляющие чудо-подкормки для сладкой и большой моркови: пол ведра крапивы, 10 к сухого порошка дрожжей, две большие ложки сахара.

Приготовление начинаем с нарезания крапивы на мелкие кусочки. Потом заливаем ее водой в ведре, лучше теплой.

Отдельно размешиваем дрожжевую воду: на литр теплой воды две нужное количество сахара.

Настаиваем два часа и выливаем в крапиву. Под крышкой настой держим двое суток.

Удобряем морковную грядку: на 100 мл настоя добавляем 10 л воды, поливаем под корень вечером, когда не будет солнца.

Такая подкормка нужна трижды за период вегетации, соблюдаем примерные равные промежутки между процедурами.