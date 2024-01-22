Каждый год - по новому кусту: опытный садовод объяснил, как всегда получать богатый урожай

20:12 2024-01-22
Каждый год - по новому кусту: опытный садовод объяснил, как всегда получать богатый урожай

Чтобы урожай смородины был обильным и всегда сохранял свои показатели, кусты надо все время обновлять, избавляясь от старых.

Первые годы смородина плодоносит богато, но потом урожайность снижается, ягоды растут мелкие и кислые.

Омолаживающие обрезки не дают результатов.

Требуется обновление всей корневой системы. Как правило, происходит это лет через 5-6.

Самый хороший урожай бывает у кустов возраста 3-4 лет. Потом показатели падают.

До двух лет урожай невысокий и нарастает с каждым годом.

Вот почему опытные садоводы рекомендуют держать кусты до 4 лет, потом выкапывать и удалять с участка.

От четырехлетнего куста надо брать весной ветку-первогодку и прикапывать в землю.

К осени ее отделяем и сажаем на новое место. Старый куст после 4 лет выкорчевываем.

На свободном месте делаем обработку известью и добавляем туда органику, к следующему сезону туда можно будет посадить новое растение.

Делать так надо каждый год, тогда смородина на вашем участке будет водиться постоянно и собирать будете ведрами.

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