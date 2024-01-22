Каждый год - по новому кусту: опытный садовод объяснил, как всегда получать богатый урожай

Первые годы смородина плодоносит богато, но потом урожайность снижается, ягоды растут мелкие и кислые.
Омолаживающие обрезки не дают результатов.
Требуется обновление всей корневой системы. Как правило, происходит это лет через 5-6.
Самый хороший урожай бывает у кустов возраста 3-4 лет. Потом показатели падают.
До двух лет урожай невысокий и нарастает с каждым годом.
Вот почему опытные садоводы рекомендуют держать кусты до 4 лет, потом выкапывать и удалять с участка.
От четырехлетнего куста надо брать весной ветку-первогодку и прикапывать в землю.
К осени ее отделяем и сажаем на новое место. Старый куст после 4 лет выкорчевываем.
На свободном месте делаем обработку известью и добавляем туда органику, к следующему сезону туда можно будет посадить новое растение.
Делать так надо каждый год, тогда смородина на вашем участке будет водиться постоянно и собирать будете ведрами.
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