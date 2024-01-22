Как защитить ягоду смородины от садовых болячек: на помощь приходят чеснок и герань

Чтобы смородина росла крепкой и здоровой и отлично плодоносила, посадите под кустом горькую полынь или поставьте рядом горшок с растущей в нем геранью.
На лето растение спокойно можно выносить в сад, пока тепло. Такие меры помогают отвадить клеща, тлю, пилильщика.
Также можно рассадить поблизости чеснок.
А если надломить ароматные чесночные побеги, эффект будет еще более сильный.
Можно использовать препарат ЭМ-5, он изготовлен на основе популярного у дачников Байкала.
Микроорганизмы в составе избавляют от тли и придают растениям сил и здоровья.
Препарат можно использовать даже во время цветения и плодоношения.
Куст обрабатываем в сухую погоду, обработки периодически повторяем.
Есть еще один метод. Подпалить в ведре старые резиновые вещи (шланг или калоши), дать немного погореть, затушить, поставить рядом с кустами.
Ставим так, чтобы ветер разносил дым прямо да смородину. Такая меры быстро прогонит всех паутинных клещей с ягодника.
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