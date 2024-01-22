Как сохранить яблоки свежими и вкусными на долгий срок: вот что говорят опытные садоводы

Чаще всего яблоки сохраняют так: заворачивают каждый плод в бумагу и раскладывают по ящикам. Но это далеко не единственный способ.

Кстати, запомните, при хранении в ящиках яблоки складываются плодоножками вниз, а слоев должно быть не больше двух.

Перекладывают яблоки также упаковочным материалом, который хорошо дышит и не впитывает влагу, ничем не дает постороннего запаха.

Переслоить яблоки при хранении можно осиновой стружкой, гречневой шелухой, листьями дуба или клена, засушенным мхом, также используется торфяная крошка.

В торфе яблоки хранятся по 4 месяца без всяких признаков порчи. Торф обладает антимикробным и антисептическим действием.

Предлагаем такой интересный способ: сделайте специальный раствор на прополисе, окуните в него яблоки, просушите и помещайте в подвал, храниться они после этого будут долго-долго.

Как делать раствор: на 100 г прополиса добавляем 500 мл спирта. На 150 кг яблок достаточно 500 мл такого раствора.

Берем обычный полиэтиленовый пакет, складываем в него плоды, туда же помещаем комок ваты, смоченный в спирте или уксусе.