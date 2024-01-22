Ухаживаем за пионами правильно: как позаботиться о цветах в конце лета

Проводим тщательный осмотр растений, проверяем все стебли и листики.

Если есть заболевшие части, их надо обрезать и опрыскать растение однопроцентным раствором бордоской смеси. Спустя 2 недели повторяем обработку.

В середине августа нужна подкормка с фосфором и калием. Удобрения вносим по 3 столовых ложки суперфосфата и 2 столовых ложки сульфата калия на каждый квадратный метр.

Даем в виде раствора (на 10 л воды) или подсыпаем под куст.

После подкормки ждем несколько дней, потом опрыскиваем любым составом с микроэлементами.

В августе омолаживаем кусты, но пересадку лучше перенести на другое время, если жара еще не ушла.