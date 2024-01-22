Короткая шпаргалка по основам выращивания малины для садоводов-новичков

Нельзя сажать малину в тени, ей нужно много солнца.

Проводим прореживание кроны в начале лета. Убираем лишние ветки, оставляем обязательно по 2 молодых побега, которые дают максимальный урожай.

В середине лета обрезаем верхушки на 15 см.

Рано весной каждому кусту даем ведро перегноя. От этого земля не будет пересыхать, к тому же перегной - отличная подкормка для активного роста стеблей.

Осенью обрезаем ветки, которые отплодоносили и добавляем под куст пол ведра перегноя, пол стакана суперфосфата.

Малина нуждается в подвязке. Используем шпалеры, чтобы веточки не ломались от ветра, особенно, когда они полны ягод.