Одна таблетка убережет растения от корневых и прикорневых гнилей

Лишь одной таблетки в лунке при посадке хватает для того, чтобы уберечь растения от корневых и прикорневых гнилей.

Пересаживая рассаду в теплицу или в открытую грядку, закладывайте в ямку по одной таблетке препарата Глиокладин.

Препарат подавляет рост патогенного грибка и полностью его уничтожает.

Таблетки не заделывают слишком глубоко, максимум на 7 см. Триходермам в составе нужен воздух и обилие влаги.

Глиокладин используют также для подготовки земли к высадки рассады. Одна таблетка уходит на 800 г почвы.

Смешиваем таблетки с землей, потом все хорошо увлажняем и покрываем пленкой. В тепле держим в течение 7 дней.