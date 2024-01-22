Одна таблетка убережет растения от корневых и прикорневых гнилей

Лишь одной таблетки в лунке при посадке хватает для того, чтобы уберечь растения от корневых и прикорневых гнилей.
Пересаживая рассаду в теплицу или в открытую грядку, закладывайте в ямку по одной таблетке препарата Глиокладин.
Препарат подавляет рост патогенного грибка и полностью его уничтожает.
Таблетки не заделывают слишком глубоко, максимум на 7 см. Триходермам в составе нужен воздух и обилие влаги.
Глиокладин используют также для подготовки земли к высадки рассады. Одна таблетка уходит на 800 г почвы.
Смешиваем таблетки с землей, потом все хорошо увлажняем и покрываем пленкой. В тепле держим в течение 7 дней.
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