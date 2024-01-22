Знающий дачник рассказал, что надо вносить в посадочную ямку для огурцов

Самое полезное удобрение при посадке огурца - это калий. Используйте сернокислый калий. Можно заменить его обычной древесной золой.

Иногда в лунки добавляется азофоска, тогда не нужно самостоятельно готовить смесь простых удобрений.

В посадочные ямки можно вносить мочевину, тогда растения получат максимум пользы от нее, это лучше, чем распределять гранулы по поверхности.

В качестве источника азота можно добавлять в лунку порезанную крапиву.