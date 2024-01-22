В России будут судить насильника за преступление 24-летней давности

31 марта 2000 года в посёлке Новый Карачай мужчина вторгся в жилище 72-летней женщины, изнасиловав её. Попутно злоумышленник угрожал убить пожилую жертву.

Тогда правоохранители не смогли установить личность преступника, но спустя 24 года российская судмедэкспертиза серьёзно продвинулась. Благодаря повторному анализу одежды жертвы на ней были обнаружены следы биологической жидкости, которую удалось сопоставить с ДНК местного жителя.

По итогам расследования был задержан 57-летний односельчанин изнасилованной женщины. В ходе допроса задержанный полностью признал свою вину.