Готовим раствор янтарной кислоты, чтобы рассада томатов росла быстрее

Чтобы опрыскивать томаты, делаем 0, 02% раствор, который готовится из 0,2 г янтарной кислоты и литра воды.

Крепким здоровым саженцам можно дать и более сильный раствор - 1 г на 10 л воды, это примерно 5-10 таблеток.

Кислота нужна для ускоренного роста рассады, укрепления ее иммунитета, для поддержания и восстановления ослабленных саженцев.

Подкармливать рассаду надо два раза. Молодые сеянцы поливаем подкормкой под корень.

Если делается пикировка, то янтарную кислоту даем сразу после процедуры. Тогда растения быстрее адаптируются и начнут расти.

Второй раз даем кислоту за несколько дней до высаживания рассады в открытую грядку.

Как правило, надо брать 1-2 таблетки для литра воды. В таблетке янтарная кислота содержится в объеме 0, 1 г, остальной состав - примеси.