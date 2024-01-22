Готовим раствор янтарной кислоты, чтобы рассада томатов росла быстрее

Чтобы опрыскивать томаты, делаем 0, 02% раствор, который готовится из 0,2 г янтарной кислоты и литра воды.
Крепким здоровым саженцам можно дать и более сильный раствор - 1 г на 10 л воды, это примерно 5-10 таблеток.
Кислота нужна для ускоренного роста рассады, укрепления ее иммунитета, для поддержания и восстановления ослабленных саженцев.
Подкармливать рассаду надо два раза. Молодые сеянцы поливаем подкормкой под корень.
Если делается пикировка, то янтарную кислоту даем сразу после процедуры. Тогда растения быстрее адаптируются и начнут расти.
Второй раз даем кислоту за несколько дней до высаживания рассады в открытую грядку.
Как правило, надо брать 1-2 таблетки для литра воды. В таблетке янтарная кислота содержится в объеме 0, 1 г, остальной состав - примеси.
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