Отец семерых детей, любимец женщин, мастер перевоплощения - Роберт Де Ниро, снявшийся более чем в 100 фильмах

За роль в "Таксисте" Де Ниро был номинирован на Оскара, кинокритики присудили ему особую премию. Ну а зрители были просто в восторге.

Актер работал над каждым жестом, словом, взглядом. Знаменитая сцена у зеркала - чистая импровизация, и она считается одной из 100 лучших сцен в истории кино.

Перед началом съемок Де Ниро стал на несколько недель настоящим таксистом и трудился сменами по 12 часов.

Он тщательно работал над образом, шлифуя каждую деталь. Именно за эту роль итальянского мафиози Де Ниро получил своего первого Оскара.

Чтобы хорошо сыграть роль Вито Карлеоне, актер на три месяца поселился в Сицилии, изучал местный диалект, общался с коренными жителями, изучал нравы итальянцев.

Фильмография легенды мирового кино включает около 110 проектов, среди которых много культовых фильмов и ролей, которые уже стали классикой.

Впоследствии он очень глубоко погружался в образ, как будто проживал на экране несколько разных жизней.

Позже Роберт занимался на актерских курсах по системе Станиславского, где научился внимательно относится к деталям.

Он тоже выбрал себе творческую профессию - решил стать актером и стал играть в школьном театре.

Это были скульпторы, художники, поэты. В 10 лет Роберт-младший уже знал, кем будет.

Атмосфера вокруг мальчика была творческая, он видел, как родители занимаются живописью, наблюдал таких же творческих людей, которые постоянно бывали в доме.

Мать как-то исхитрялась успевать писать картины, заниматься поэзией и воспитывать ребенка. Отец продолжал общаться с сыном, принимал участие в воспитании.

В 1945 году они уже оформляли развод. Отец ушел из семьи, решив, что он гей.

Роберт родился в Нью-Йорке в 1943 году. Имя получил такое же, как у отца. Родители - Роберт-старший и Вирджиния - оба были художниками.

Настоящим гением перевоплощения Де Ниро показал себя в роли боксера Джейка Ламотты. Фильм рассказывает о судьбе реального человека.

Актер вместе со своим героем прошел путь от молодого преуспевающего спортсмена до полного неудачника, блестяще показав историю преображения Джейка.

В начале фильма это молодой человек с подтянутым идеальным телом и непомерными амбициями.

Актер брал уроки по боксу и участвовал в реальных боях, чтобы лучше справиться с ролью.

Ближе к концу киноистории зритель видит растолстевшего, постаревшего, опустившегося обывателя. На что пришлось пойти Де Ниро ради роли?

Он уехал во Францию и располнел на 20 кг, став совершенно другим человеком. Именно за это блестящее экранное перевоплощение Роберт получил второго Оскара.

Однажды в Америке, 1983

Самой лучшей из ролей, сыгранных в 80-е годы, считается роль гангстера из этого фильма.

Здесь актеру пришлось показать, какие изменения происходили с его героем за долгий отрезок жизни - в течение почти 50 лет.

Готовясь к роли, Де Ниро намеревался встретиться с настоящим известным в криминальных кругах авторитетом - Мейером Лански.

В просьбе ему отказали, встречи не было. Однако актер интуитивно смог понять своего героя и сыграть его идеально правильно и правдоподобно.

В дальнейшем эта роль создала Де Ниро реальные проблемы.

В 2004 году за блестящий актерский талант было решено присвоить ему итальянское гражданство, однако американская организация "Сыны Италии" была категорически против.

Свое мнение она обосновала так: Де Ниро всегда играет итальянских мафиози, воплощая на экране негативный образ Италии.

На что Роберт дал такой ответ:

Я не до конца итальянец. Я немного голландец, немного француз и немного немец. Но у меня итальянское имя, и поэтому я привык ассоциировать себя именно с Италией. А люди, роли которых я играл, реальны. Они существуют, а значит, имеют право появиться на экране, как и любые другие.

В конце концов гражданство Италии он все-таки получил, через 2 года после этого инцидента.

Мыс страха, 1991

Здесь Де Ниро предстал перед зрителями в роли маньяка-насильника. Он решил пойти на радикальные меры для изменения внешности.

Можно было ограничиться специальным гримом, но актер поступил иначе. Он отдал 5000 долларов, чтобы стоматолог спилил ему несколько зубов и сделал их темнее.

После съемок Роберт заплатил 20 000 долларов, чтобы опять нарастить зубы и отбелить их.

И с этой ролью Де Ниро справился блестяще, польной психопат удался на славу, за что актер снова был номинирован на Оскара.

В свои 80 лет Роберт Де Ниро продолжает играть в кино, как в ролях второго плана, так и в главных.

Вот работы актера за последние годы: главные роли - "Ирландец" (2019), "Афера по-голливудски" (2020), "Уикенд с батей" (2023), второстепенные - "Джокер" (2019), "Амстердам" (2020).

За многие из них были получены престижные награды.

В картине 2023 года Де Ниро в очередной раз продемонстрировал зрителям свое мастерство актера-комика.

Чем еще, кроме кино, занимается Роберт Де Ниро

На жизнь он зарабатывает не только съемками, у актера свой бизнес.

С 1994 года он является совладельцем сети ресторанов Nobu, которая распространилась по всему миру, сейчас таких заведений около 40.

Из увлечений можно назвать спорт и страсть к коллекционированию костюмов, в которых ему довелось сниматься в кино.

Раритетные коллекции включают в себя более 2600 экземпляров, и свыше 500 аксессуаров. Эти вещи время от времени выставляются в американских музеях.

Еще одно "хобби" - это благотворительность, о котором актер не любит распространяться.

Роберт Де Ниро - человек, активно проявляющий свою гражданскую позицию, он поддерживает американскую партию демократов и демонстрирует свое неприятие войны и насилия.

Отношения с противоположным полом и дети актера