Судьба Агафьи Завидной, которую называли самой сильной женщиной

20:55 2024-01-22
Судьба Агафьи Завидной, которую называли самой сильной женщиной

Единственная ученица знаменитого Ивана Поддубного, эта силачка легко двигала мебель и побеждала профессиональных борцов-мужчин.

Иван Поддубный - настоящий русский богатырь, заслуженный артист РСФСР, мастер спорта, пятикратный чемпион мира по борьбе.

Лучшей и единственной ученицей он называл именно Агафью Завидную.

Она была из тех редких женщин, которые могли не просто похвастаться недюжинной силой, но даже бороться на равных с сильнейшими мужчинами-атлетами.

Откуда же взялся этот самородок, каким был путь к успеху у этой выдающейся спортсменки и почему так нелепо оборвался?..

Чудо-ребенок

Родилась Агафья при необычных обстоятельствах. У родителей она была долгожданным ребенком и явилась, словно чудо, дар небес.

Они очень долго были бездетными и уже почти отчаялись. Пара просила помощи даже у знахарей.

Вдруг, в один момент, непонятно почему, у них начали появляться дети, один за другим. Первой родилась именно Агафья.

Это случилось, когда матери исполнилось 30 лет, а отцу стукнуло уже 60. Потом у них было еще 13 детей, но выжили из них только 4.

Агафья была не по годам рослая и физически крепкая, к тому же очень миловидная.

В 12 лет она уже казалась взрослой совершеннолетней девушкой, поэтому и ухажеров было хоть отбавляй.

Родители страшно переживали из-за этого, но напрасно: сильная девочка отлично могла постоять за себя уже тогда, обидеть ее точно никто не мог.

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Встреча с Поддубным

В 12 лет эта девочка-силачка устроилась на работу горничной в гостиницу родного города.

Там она при необходимости без труда двигала тяжелую мебель, чем крайне удивляла коллег и постояльцев.

В один прекрасный день судьба свела ее с легендарным силачом Иваном Поддубным.

Когда он познакомился в Агафьей, то был глубоко впечатлен ее способностями.

Он пришел к родителям девочки и сразу сообщил, что это одаренное создание точно станет звездой, если пойдет выступать к нему в цирк.

Поддубный смог убедить чету Завидных отдать ребенка на обучение цирковому ремеслу. После этого Агафья начала свой стремительный путь к успеху.

Молодая артистка

Уже в с первых дней тренировок ошеломленный Поддубный понял, что Агафья действительно самородок.

Девушка легко жонглировала тяжеленными гирями, которые мог поднять только ее наставник и то после серии подходов и подготовительных упражнений.

Ученица была прилежной, но неуклюжей, это бросалось в глаза во время занятий со спортивными снарядами.

Однако такая нерасторопность и угловатость движений быстро забывались на фоне невероятных силовых умений молодой силачки.

Через несколько лет юная Агафья уже участвовала в боях с профессионалами в своем деле, и это были мужчины - лучшие из лучших.

Она их легко побеждала, а вот встреча с эстонской спортсменкой Мариной Лурс закончилась неудачой.

Сказалось отсутствие опыта, и победа досталась более подготовленной сопернице.

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Незавидный конец пути Агафьи Завидной

Так случилось, что Завидная, став уже известной артисткой, решила работать одна. Тут они расстались с Поддубным, и каждый пошел своей дорогой.

Агафья была на пике популярности, ей сопутствовал головокружительный успех.

На выступлениях женщины-богатыря всегда собирались полные залы. Деньги текли рекой.

Однажды все рухнуло, жизнь пошла под откос так же внезапно и одномоментно, как перед этим повела в гору и посулила славу и богатство.

Как-то Агафья гастролировала с артистами по стране и попала в переделку.

Бандитская шайка устроила засаду во время проезда труппы по украинским степям, пытаясь ограбить.

Женщина-богатырь попробовала защитить людей и имущество, но была серьезно ранена ударом сабли. О цирковой карьере пришлось забыть.

Агафья вернулась домой и потратила почти все заработанные деньги на долгое лечение.

Когда силачка начала поправляться и почти вернулась к нормальной жизни, за ней приударил местный милиционер.

Он не давал Агафье проходу, в какой-то момент между ними произошла одна из многочисленных ссор, мужчина выхватил револьвер и в упор выстрелил в Завидную.

Новое ранение привело к череде операций, денег больше не осталось.

Некогда знаменитая силачка, которая купалась в деньгах, теперь жила в глубокой бедности.

После очередного оперативного лечения Завидная так и не смогла восстановиться и умерла.

Ее жизнь на тот момент протекала почти в полной нищете и одиночестве, дожила богатырша-Агафья лишь до 50 лет.

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