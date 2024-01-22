В Калининграде полуголый и психически больной мужчина ворвался в спортзал

Накануне в спортзал на Московском проспекте Калининграда ворвался очевидно неадекватный мужчина. Неадекватность в нём выдавало отсутствие одежды и поведение: полуголый человек попытался вырвать сумочку из рук посетительницы зала.

Сотрудники заведения срочно позвонили в 102, после чего на место событий прибыл наряд полиции в сопровождении санитаров скорой помощи.

Дебошира быстро скрутили и пробили по базе. Догадки подтвердились, поскольку выяснилось, что мужчина действительно состоит на учёте психоневрологическим диспансере.