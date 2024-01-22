Проводница, выбросившая кота Твикса из поезда, рассказала свою версию событий

21:29 2024-01-22
Проводница, выбросившая кота Твикса из поезда, рассказала свою версию событий

Женщина призналась, что приняла Твикса за уличного кота. Также проводница утверждает, что пыталась найти владельца животного.

Проводница РЖД, выбросившая кота Твикса на станции Киров, вышла на связь с журналистами, поделившись своей версией событий. По словам женщины, Твикс выглядел неопрятно, из-за чего она подумала, что кот уличный.

При этом проводница подчёркивает, что она прошлась по вагону, громко и чётко спрашивая, кто владелец кота. Не получив ответа, женщина выбросила кота на улицу.

Также работница РЖД отмечает, что в вагоне ехала некая "элитная собачка", владельцы которой попросили убрать кота из-за страха, что их пёс может чем-нибудь заразиться.

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