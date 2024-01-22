Проводница, выбросившая кота Твикса из поезда, рассказала свою версию событий

Проводница РЖД, выбросившая кота Твикса на станции Киров, вышла на связь с журналистами, поделившись своей версией событий. По словам женщины, Твикс выглядел неопрятно, из-за чего она подумала, что кот уличный.

При этом проводница подчёркивает, что она прошлась по вагону, громко и чётко спрашивая, кто владелец кота. Не получив ответа, женщина выбросила кота на улицу.

Также работница РЖД отмечает, что в вагоне ехала некая "элитная собачка", владельцы которой попросили убрать кота из-за страха, что их пёс может чем-нибудь заразиться.