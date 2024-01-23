Дворянка и революционерка в одном лице: яркая биография Александры Коллонтай

Представительницы женского пола, окружавшие Коллонтай, явно или тайно ненавидели ее, потому что внимание всех мужчин было приковано только к ней одной.
Александра разбивала сердца самых красивых мужчин, стать ее мужем хотел не один высокопоставленный чиновник.
Она же была недоступна и равнодушна к ухаживаниям, эта женщина искала настоящую любовь и преданно служила идеям революции.
Дворянское детство
Сашенька росла в богатой квартире возле Петергофа.
У нее было все, что нужно девочке из хорошей дворянской семьи: роскошные платья, украшения, гувернантки, много-много книг.
Саша получила превосходное образование, владела четырьмя языками. Когда девочка повзрослела, ее взяли на первый в жизни бал.
Красивая юная особа сразу оказалась в центре внимания. Родителей просили руки дочери самые видные женихи.
Саша же была холодна и неприступна, ей хотелось полюбить по-настоящему.
В 1890 году она познакомилась с императорским семейством. Жизнь текла радостная и беззаботная.
Брак
Лето Сашенька проводила в ялтинском поместье, где то и дело происходили веселые балы у друзей ее родителей. Там и встретила первую любовь.
Это был троюродный брат Владимир. Он был первым мужем Александры, которому она родила сына.
Однако брак очень скоро ей надоел. Молодая женщина увлеклась офицером и завела с ним роман. Потом поехала в Европу, оставив ребенка родителям.
Европа
Уже будучи известной революционеркой, Коллонтай продолжала оставаться эффектной женщиной, которая умела себя преподнести.
Она не отказывалась от нарядов и украшений, одевалась всегда со вкусом, у нее был свой стиль, подчеркивающий элегантность и женственность.
Коллонтай были очень к лицу меха и бриллианты, в которых она охотно щеголяла.
Пропаганда идей революции стала основным делом жизни, активистка была знакома со всеми теоретиками марксизма, жившими за границей.
Деньги отца позволили ей побывать в разных странах Европы, повсюду Александра встречала очередных поклонников, влюблялись в нее очень многие.
В любовниках у Коллонтай были Петр Маслов, Леонид Красин, Шляпников из числа пролетариев тоже захаживал к ней.
Когда началась Первая мировая война, Александра читала лекции в Штатах, туда же забрала сына, чтобы уберечь его от призыва.
Революционная деятельность
Февральские события застали Коллонтай на отдыхе в горах, она все бросила и вернулась домой.
На родине революционерка вела пропаганду среди моряков, военных, рабочих. Все это были люди, которые мало что понимали в политике.
В этой среде Саша нашла очередного любовника, который был гораздо моложе. Павлу было 28, ей уже далеко за сорок.
Для ее окружения выбор казался странным: что могла найти в этом неотесанном и безграмотном парне умная и начитанная Коллонтай.
Эта решительная женщина не боялась спорить с самим Лениным. К ее мнению прислушивались многие.
Революционные активисты назначили Александру руководить социальной сферой.
Коллонтай добилась того, чтобы гражданские браки считались законными и чтобы беременные получали отпуск по беременности и родам, она же поспособствовала появлению множества яслей и детских садов.
В то время личная жизнь дала трещину, молодой муж постоянно изменял. В итоге все закончилось разводом.
Это случилось, когда у власти уже был Сталин. Коллонтай обратилась к нему с просьбой.
Она хотела поехать в Норвегию в качестве посла, и вождь дал добро.
Гардероб
Попав на желанную должность, Александра тут же нашла применение деньгам: в гардеробе появились новые туфли, красивые наряды, роскошные украшения.
Будучи уже в зрелом возрасте, она по-прежнему с удовольствием уделяла себе внимание и тщательно следила за внешним видом.
Коллонтай даже устраивала свои приемы для дипломатов, изысканные и роскошные.
Та, что яростно продвигала антибуржуазные ценности, теперь сама была не против изысканных буржуазных развлечений.
Ведь как ни крути, она выросла в этой среде.
Интересный случай произошел в Швейцарии. Коллонтай ехала с визитом к брату шведского короля.
По дороге зашла в "Темпо" - магазин с дешевыми украшениями из стекла. Александра выбрала брошь и сразу пристегнула к одежде.
Зоя Воскресенская сделала замечание по этому поводу: мол нельзя ехать к таким высоким особам в дешевых украшениях.
Коллонтай тут же нашла ответ: у принца не будет на приеме ювелиров, сам же он совсем не понимает ничего в дамских штучках.
Это было правдой, все знали мадам Коллонтай и ее безупречный стиль.
Никто бы не поверил, что она позволила себе надеть дешевую стеклянную безделушку.
Конец пути
Однако веселые вечеринки были не единственной целью пребывания Коллонтай в Европе.
Большая ее заслуга, например, была в следующем: революционерка смогла удержать Швецию от войны на стороне Германии.
Вернулась на родину Александра через 20 лет, там работала в МИДе. Прожила долгую насыщенную жизнь, скончалась почти в 80 лет.
Когда умерла знаменитая революционерка, ей посвятили всего 30 строчек некролога, который подписали несколько бывших сотрудников.
Это было все, что она заслужила от страны за свои серьезные достижения на дипломатическом поприще.
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