Дворянка и революционерка в одном лице: яркая биография Александры Коллонтай

У нее было все, что нужно девочке из хорошей дворянской семьи: роскошные платья, украшения, гувернантки, много-много книг.

Она же была недоступна и равнодушна к ухаживаниям, эта женщина искала настоящую любовь и преданно служила идеям революции.

Александра разбивала сердца самых красивых мужчин, стать ее мужем хотел не один высокопоставленный чиновник.

Представительницы женского пола, окружавшие Коллонтай, явно или тайно ненавидели ее, потому что внимание всех мужчин было приковано только к ней одной.

Саша получила превосходное образование, владела четырьмя языками. Когда девочка повзрослела, ее взяли на первый в жизни бал. Красивая юная особа сразу оказалась в центре внимания. Родителей просили руки дочери самые видные женихи. Саша же была холодна и неприступна, ей хотелось полюбить по-настоящему. В 1890 году она познакомилась с императорским семейством. Жизнь текла радостная и беззаботная. Брак Лето Сашенька проводила в ялтинском поместье, где то и дело происходили веселые балы у друзей ее родителей. Там и встретила первую любовь. Это был троюродный брат Владимир. Он был первым мужем Александры, которому она родила сына.

Однако брак очень скоро ей надоел. Молодая женщина увлеклась офицером и завела с ним роман. Потом поехала в Европу, оставив ребенка родителям. Европа Уже будучи известной революционеркой, Коллонтай продолжала оставаться эффектной женщиной, которая умела себя преподнести. Она не отказывалась от нарядов и украшений, одевалась всегда со вкусом, у нее был свой стиль, подчеркивающий элегантность и женственность. Коллонтай были очень к лицу меха и бриллианты, в которых она охотно щеголяла. Пропаганда идей революции стала основным делом жизни, активистка была знакома со всеми теоретиками марксизма, жившими за границей. Деньги отца позволили ей побывать в разных странах Европы, повсюду Александра встречала очередных поклонников, влюблялись в нее очень многие.

В любовниках у Коллонтай были Петр Маслов, Леонид Красин, Шляпников из числа пролетариев тоже захаживал к ней. Когда началась Первая мировая война, Александра читала лекции в Штатах, туда же забрала сына, чтобы уберечь его от призыва. Революционная деятельность Февральские события застали Коллонтай на отдыхе в горах, она все бросила и вернулась домой. На родине революционерка вела пропаганду среди моряков, военных, рабочих. Все это были люди, которые мало что понимали в политике. В этой среде Саша нашла очередного любовника, который был гораздо моложе. Павлу было 28, ей уже далеко за сорок. Для ее окружения выбор казался странным: что могла найти в этом неотесанном и безграмотном парне умная и начитанная Коллонтай. Эта решительная женщина не боялась спорить с самим Лениным. К ее мнению прислушивались многие. Революционные активисты назначили Александру руководить социальной сферой. Коллонтай добилась того, чтобы гражданские браки считались законными и чтобы беременные получали отпуск по беременности и родам, она же поспособствовала появлению множества яслей и детских садов. В то время личная жизнь дала трещину, молодой муж постоянно изменял. В итоге все закончилось разводом. Это случилось, когда у власти уже был Сталин. Коллонтай обратилась к нему с просьбой. Она хотела поехать в Норвегию в качестве посла, и вождь дал добро. Гардероб Попав на желанную должность, Александра тут же нашла применение деньгам: в гардеробе появились новые туфли, красивые наряды, роскошные украшения. Будучи уже в зрелом возрасте, она по-прежнему с удовольствием уделяла себе внимание и тщательно следила за внешним видом.

Коллонтай даже устраивала свои приемы для дипломатов, изысканные и роскошные. Та, что яростно продвигала антибуржуазные ценности, теперь сама была не против изысканных буржуазных развлечений. Ведь как ни крути, она выросла в этой среде. Интересный случай произошел в Швейцарии. Коллонтай ехала с визитом к брату шведского короля. По дороге зашла в "Темпо" - магазин с дешевыми украшениями из стекла. Александра выбрала брошь и сразу пристегнула к одежде. Зоя Воскресенская сделала замечание по этому поводу: мол нельзя ехать к таким высоким особам в дешевых украшениях. Коллонтай тут же нашла ответ: у принца не будет на приеме ювелиров, сам же он совсем не понимает ничего в дамских штучках. Это было правдой, все знали мадам Коллонтай и ее безупречный стиль. Никто бы не поверил, что она позволила себе надеть дешевую стеклянную безделушку. Конец пути Однако веселые вечеринки были не единственной целью пребывания Коллонтай в Европе. Большая ее заслуга, например, была в следующем: революционерка смогла удержать Швецию от войны на стороне Германии. Вернулась на родину Александра через 20 лет, там работала в МИДе. Прожила долгую насыщенную жизнь, скончалась почти в 80 лет.