Инстасамка Дарья Зотеева: что прячет маска скандалистки и интернет-провокатора

Как бы кто не относился к Инстасамке, но ее имя у всех на слуху и на устах, и это факт.

Чем более отвратительной делается репутация блогерши, тем более возрастает к ней интерес.

Сейчас у нее куча поклонников и такая же армия хейтеров. Последние своим негативом только подливают масла в огонь, помогая Инстасамке становится еще более популярной и грести деньги лопатой.

Из неприметной скромной девочки-подростка она превратилась в хамоватую, пошлую, вульгарную девицу, постоянно устраивающую громкие провокации.

Едва достигнув 23-летнего возраста, Дарья Зотеева уже стала одной из самых знаменитых блогерш, построив свой образ на скандалах и эпатаже.

Как все начиналось Родилась будущая королева скандалов 11 мая 2000 года, родной город - Тобольск. В семье росло две дочки, и Даша была старшей. Училась неважно, ленилась, прогуливала занятия, а отношения с одноклассниками не складывались. Потом случился развод, мать с девочками уехала в Москву. В 9-м классе Дарью отчислили из школы.

Путь к славе Повзрослевшая Даша всерьез задумывалась о дальнейшей жизни. И больше всего ей хотелось двух вещей - самореализации и денег. В 15 лет Дарья Зотеева завела группу в ВК и занялась ее продвижением, в итоге добилась неплохих результатов - 260 тыс. подписчиков. Девушка начала зарабатывать на рекламе. Каждый такой пост приносил 50-100 рублей. Потом решила продать группу и выручила 80 тыс. рублей. На эти деньги приобрела айфон, в 2016 году у Дарьи Зотовой появился аккаунт в Инстаграм. Теперь она полностью ушла в блогерскую деятельность. Первыми публикациями были фото и различные эпизоды из жизни. Однако толку от этого было мало. Дарья решила подогреть интерес публики. Для этого стала вести аккаунт под псевдонимом Президентша. Девушка переключилась на короткие ролики, наполненные ее собственными крайне неоднозначными высказываниями. Она делилась мнением о важнейших событиях, раскрывая свое видение ситуации. Так появилось вирусное видео, которое стало настоящей бомбой, просмотры перевалили за десятки тысяч. В нем Даша резко отозвалась о тех, кто выражал сочувствие по поводу трагических событий в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

Рождение Инстасамки Это произошло в 2019 году. Изначально аккаунт принадлежал другой девушке, и Дарья отдала за него 500 рублей. Став обладательницей странички с интригующим ником, блогерша активно принялась за создание нового образа. Она уже поняла, что негатив публики может создать хорошую базу для популярности и будущей славы. Благодаря имиджу скандальной, вызывающей, распущенной особы можно добиться невероятного хайпа. И Даша стала превращаться в плохую девочку. Кричащий гардероб, яркий макияж, речь, перемежаемая матами, непристойные фото - все это быстро сделало свое дело. План удался: Инстасамка мгновенно обросла поклонниками и негодующими противниками своего творчества. В намерении изменить себя Дарья пошла еще дальше: сделала пластику бедер, груди, губ и заметно похудела. На теле появилось множество татуировок. Поклонники с удовольствием следили за всеми трансформациями Даши. Добившись сомнительной славы, и разбогатев, Дарья Зотеева, кстати, не забыла про свою мать и не оставила ее без финансовой поддержки.

Сфабрикованные скандалы и хамское поведение Для привлечения внимания к своей особе все средства были хороши. Дарья увлеклась инсценированием скандальных новостей. Так было придумано ограбление ее квартиры, потом якобы случилось ДТП с участием ее друга. Были и другие постановочные видео. Скандалы вокруг Инстасамки множились, как грибы. Случился эпизод с утечкой в сеть порнографического видео с участием Дарьи, тоже сфабрикованный ею самой. Одному из своих друзей и коллег она не захотела заплатить заработанные деньги. Потом поднялась шумиха из-за истории с курьером, на которого блогерша вылила грязную воду с пеплом и окурками. Компания "Яндекс. Еда" внесла Зотееву в черный список. Когда наемные сотрудницы-визажистки задержались и не пришли вовремя в назначенное время, Дарья их проучила. Она позволила сделать себе макияж, потом сразу же выбросила их чемоданы и дорогую косметику за дверь. Публика уже была сбита с толку: никто не знал, где в роликах Инстасамки правда, а где вранье и постановка. Были мнения, что и в этот раз история с визажистками была подставной. С осуждением эпизода выступила Клава Кока, с которой у Инстасамки до этого намечался совместный проект. Ухудшение репутации только играло на руку Дарье. Она продолжала множить фейки. Инстасамка разыграла публику, сделав вид, что ее кто-то облил зеленкой во дворе собственного дома.

Музыкальные достижения Став Инстасамкой, Дарья решила пробовать свои силы в музыкальном творчестве. Первый альбом стал хитом и попал топ чартов. Музыкальный критик Бабичев отметил, что Зотеева следит за музыкальными трендами и предлагает публике свежие веяния. Муж Инстасамки Дарья Зотеев сегодня замужем за блогером Moneyken (Олегом Еропкиным). Специально для любимой молодой человек написал песню. Отношения у пары вполне гармоничные.

Что за кулисами Кто прячется за образом Инстасамки, какая она закулисная жизнь Дарьи Зотеевой Еще будучи подростком Даша мечтала о красивой яркой жизни, скучное серое существование ее не устраивало. Дарья не видела себя в роли продавщицы или сотрудницы офиса. Зато роль звезды, например, певицы, ей идеально подходила. Тягой к творчеству можно объяснить и серьезное увлечение в детстве бальными танцами. Личные неурядицы В жизни Даши Зотеевой не все протекало гладко. В подростковом возрасте она очень тяжело пережила уход отца. Он оставил ее мать с двумя детьми на руках, что стало для девочки настоящим ударом. Потом была травля в школе, ребята издевались над полноватой замкнутой одноклассницей. Кстати, позже Даша смогла похудеть на целых 15 кг. Ударом в спину стал поступок любимого. Парень, которого долго ждала из армии, изменил ей, разбив сердце.

Любящая дочь Скандалистка и хамка, Даша-Инстасамка никогда не забывала о матери. У них сложились прекрасные отношения. Мать поддерживает творческие эксперименты дочери. Дочь оказывает матери финансовую поддержку. Девушка помогла ей открыть интернет-магазин, в 2019 году мать Дарьи начала развивать свой гостиничный бизнес. Благотворительность Известно, что Дарья с благотворительными целями посещала приют для животных и детский дом. Про деньги Зарабатывать стремилась с детства, причем буквально на всем. Она делала фото приятельниц за 300 рублей, сбывала поддельную обувь предприятия "Садовод". Девушка всегда хотела быть независимой, особенно от денег, рано встала на ноги и ушла на свой хлеб, помогая при этом матери. Сегодня Дарья Зотеева зарабатывает на одном рекламном посте в Инстаграме 5000 долларов. Ей лишь стоит сказать несколько слов о брэнде или сняться в нескольких небольших роликах, демонстрируя товар. В телеграм-канале за рекламу групповых аккаунтов Дарья получает до 150 тыс. рублей, за пиар личных каналов - 300 тыс. Реклама косметики или фильма приносит Инстасамке до 800 тыс. за один пост. В 2022 году Даша получила миллион долларов авансом за музыкальные проекты. Ну так, по крайней мере, говорит сама королева обмана и фальсификаций.

Про образование Девушка не имеет аттестата о среднем образовании, не закончила колледж и университет. Однако, по ее словам, уроки в школе она всегда делала. К образованным людям Дарья относится с уважением. Например, Ксении Собчак, даже в некотором роде завидует: Если бы мне еще и такие мозги, как у Собчак, было бы круто. Хоть сама учебой и не занималась, однако всегда призывала учиться и развиваться: Мне кажется, что даже с нашей системой образования те люди, которые хотят учиться, будут очень умными. Учиться это в любом формате cool, неважно в универе или самому, учиться нужно всю жизнь, главное, чтоб тебе было интересно, а на все эти бумажки, дипломы мне было все равно всегда, я даже не забрала документы, когда ушла из колледжа, их, наверное, в архив какой-нибудь поместили или выбросили. Я не могу сказать, что смыслом жизни может быть рвать жопу за дипломы всю жизнь, но учиться нужно всю жизнь. Книга Попробовала себя Дарья и в роли писательницы. Она выпустила книгу "Хайп в инстаграм: разговор по фактам". Выдержка из текста: Мне часто задают вопрос: как мне в мои 20 лет удалось стать популярной и известной личностью? Отвечаю: все зависит от тебя самой!

Из Тобольска в Москву своим ходом Даша всегда заявляла, что из любого маленького городка можно выбраться, если есть желание. И она это доказала, преодолев расстояние от Тобольска до Москвы своим ходом. В Тобольск к отцу девушка была отправлена доучиваться, когда ее отчислили из московской школы. Однако этот план провалился, Дарья просто ушла и сама добралась до Москвы в 16 лет. 65-летний Евгений Маргулис из прежнего состава "Машины времени" познакомился с Дарьей и ее мужем. По его словам, знакомство доставило ему большое удовольствие. Оба произвели на музыканта хорошее впечатление. Они забавные такие, все «исписанные». Но вне камер — абсолютно нормальные люди, все понимающие, в меру циничные. Мне даже показалось, что образованные и эрудированные. Музыкальный продюсер Евгений Бабичев объяснил феномен Инстасамки: Кто-то кому-то расскажет про нее, используя крепкие словечки. Кого хейтят — на того и обращают внимание. Хотя бы один-два раза люди посмотрели клипы или послушали песни Инстасамки. Даже если она не по душе, все равно зайдут и посмотрят, что же она такого нового натворила. Отсюда и интерес, и миллионы просмотров, и любопытство.