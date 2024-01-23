Как правильно есть чипсы, чтобы снизить риски: полезный совет диетолога

Специалисты по здоровому питанию рекомендуют по возможности отказываться от чипсов.
Ну или в крайнем случае позволять себе не больше одной пачки изредка. Однако есть снэки нужно правильно.
Что плохого в чипсах? Красители, консерванты, ароматизаторы, одним словом много всякой химии.
Плюс лишний вес, канцерогены, проблемы с печенью и желудком, а еще в этом лакомстве очень много соли.
Диетолог рассказал, как снизить возможные риски.
Обилие соли задерживает жидкость в организме, а это очень плохо, страдают сердце и сосуды. Не зря говорят: соль - белая смерть.
Ее нужно поскорее выводить из организма. Помогают в этом полезные напитки. Пить нужно много, через полчаса после поедания чипсов.
Никакой газировки, выбираем чай, несладкий сок, а лучше всего простую воду.
Так можно размыть и вывести всю лишнюю соль, попавшую в организм.
А еще, стараемся выбирать тот продукт, где нет ароматизаторов.
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