Как правильно есть чипсы, чтобы снизить риски: полезный совет диетолога

Специалисты по здоровому питанию рекомендуют по возможности отказываться от чипсов.

Ну или в крайнем случае позволять себе не больше одной пачки изредка. Однако есть снэки нужно правильно.

Что плохого в чипсах? Красители, консерванты, ароматизаторы, одним словом много всякой химии.

Плюс лишний вес, канцерогены, проблемы с печенью и желудком, а еще в этом лакомстве очень много соли.

Диетолог рассказал, как снизить возможные риски.

Обилие соли задерживает жидкость в организме, а это очень плохо, страдают сердце и сосуды. Не зря говорят: соль - белая смерть.

Ее нужно поскорее выводить из организма. Помогают в этом полезные напитки. Пить нужно много, через полчаса после поедания чипсов.

Никакой газировки, выбираем чай, несладкий сок, а лучше всего простую воду.

Так можно размыть и вывести всю лишнюю соль, попавшую в организм.

А еще, стараемся выбирать тот продукт, где нет ароматизаторов.