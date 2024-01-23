Изощренный садизм по-китайски: жуткие брелоки с живыми черепашками внутри

08:38 2024-01-23
Изощренный садизм по-китайски: жуткие брелоки с живыми черепашками внутри

Некоторые вещи, совершенно нормальные для китайцев, у представителей других этносов могут вызвать настоящий шок.

Никого уже не смущают нетипичные кулинарные пристрастия жителей Поднебесной, где на стол подают собак, змей, енотов, кошек, черепах, пауков, ящериц, летучих мышей. Однако китайцы всегда находят чем удивить.

Не так давно в Китае появился новый тренд, который всех зоозащитников поверг в ужас. Речь идет о "живых" брелоках.

Предприимчивые торговцы умудряются запихивать живых существ, как правило, земноводных, в плотные прозрачные пакетики, превращая их в оригинальную сувенирную продукцию.

В качестве брелоков для ключей, украшений для мобильных телефонов и рюкзаков можно встретить рыбок, тритонов, саламандр, маленьких черепашек.

Ради забавы и в угоду модникам животных обрекают на долгую мученическую смерть.

Как это работает? Земноводных помещают в пакетик, наполненный жидкостью с кислородом и питательными веществами, потом края плотно запаивают.

Производители уверяют, что питания животным хватает на несколько месяцев. Даже если это правда, затея все равно жуткая.

Однако верится в такое с трудом: запаса кислорода в миниатюрной герметичной емкости едва ли хватает на неделю.

Между тем, китайцы реально верят в то, что подобные сувениры можно использовать как талисманы, приносящие удачу.

Купить их в Китае можно повсеместно, и расходятся живые брелоки очень быстро - спрос на них большой.

При этом никто не смущается очевидной жестокостью этой бизнес-идеи - ни покупатели, ни продавцы.

Стоимость жуткого сувенира более чем доступная - 5 юаней за штуку, на российские это около 22 рублей.

Что говорят защитники природы? Они могут только возмущаться, впустую сотрясая воздух.

Все дело в китайском законодательстве, которое допускает подобное безобразие.

Для того чтобы решить проблему гуманного обращения с животными, нужны коренные изменения в местных законах, а этим пока никто не спешит заморачиваться.

Все что могут зоозащитники - это настойчиво обращаться к гражданам, призывая не покупать подобную сувенирную продукцию.

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