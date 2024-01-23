«Настоящий мужчина» и легенда хоккея: Терри Савчук, имевший на лице более 400 шрамов от шайбы

08:39 2024-01-23
«Настоящий мужчина» и легенда хоккея: Терри Савчук, имевший на лице более 400 шрамов от шайбы

Есть известная песня про хоккей, в который играют только настоящие мужчины, Терри Савчук таким и был: долгое время он играл, не используя защитную маску.

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Этот удивительный человек был фанатично влюблен в хоккей, его и сейчас многие называют "вратарем №1".

Ворота он защищал виртуозно, ловил шайбу чуть ли не зубами, отчаянной и дерзкой смелости на льду ему было не занимать.

Когда Терри начинал свою спортивную карьеру, масок для защиты лица вратари не носили, поэтому все лицо хоккеиста очень скоро покрылось многочисленными шрамами или лучше сказать, оно само стало одним сплошным шрамом.

Между прочим, скорость летящей в ворота шайбы может достигать 150 км в час.

В те времена на каждом матче голкиперы подвергали себя практически смертельному риску. Это были действительно отчаянные и смелые люди.

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Изуродованное лицо - это лишь самая малая из жертв, которые Терри Савчук принес на алтарь своей страстной любви к хоккею.

Травм было очень много, плюс постоянно нараставший букет из хронических заболеваний. Однако все это не могло отбить у него охоту быть вратарем.

Терри играл, превозмогая боль, которая постоянно преследовала его из-за многочисленных проблем со здоровьем.

На боль он научился не обращать внимания, сосредоточившись на игре, и никогда никому не жаловался.

Первый серьезный перелом Савчук перенес в 12 лет, из-за чего одна рука стала на 5 см короче другой. В 18 он чуть не лишился глаза, который спасли чудом.

Уже в 23 года Терри Савчуку поставили диагноз "артрит", приносивший ему постоянные сильные боли.

Кроме того, у легендарного хоккеиста была врожденная травма спины. Из-за этого Терри не мог полностью выпрямить спину во весь рост.

Он вошел в историю хоккея, потому что ввел в игру знаменитую стойку - сгорбленная спина и подогнутые колени.

Для Савчука это была вынужденная поза, которая оказалась очень эффективной для вратарей, теперь так, следуя его примеру, делают все.

Легенде хоккея пришлось пережить страшную автомобильную аварию, сломаны были почти все ребра, пробито легкое.

Терри, как "настоящий мужчина", пережил и это, он снова вернулся в игру, как ни в чем не бывало.

Из за постоянных травм Савчук перенес десятки операций, у него были разрывы спинных дисков, множественные мелкие переломы, неоднократно выбивались суставы.

Все это привело к многим хроническим болезням.

В конце концов, дошло до того, что Терри от боли не мог нормально спать, ему удавалось сомкнуть глаза лишь на пару часов за ночь.

Все эти муки были ничто по сравнению с великой любовью к хоккею, и он всегда возвращался на лед, собранный и готовый стоять до конца.

При этом Терри был очень суровым, замкнутым и нелюдимым, слыл человеком с тяжелым характером.

Потом случился мононуклеоз, который чуть не добил хоккеиста.

Однако и тут он нашел в себе силы вернуться на лед. И даже помог своему клубу завоевать очередной кубок Стэнли.

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Умер несгибаемый Терри по нелепой случайности. После пьянки подрался с приятелем и получил серьезную травму.

Перенес две операции, третью уже не пережил - скончался от эмболии легочной артерии.

Через год Терри Савчука посмертно включили в Зал хоккейной славы и удостоили награды за выдающиеся заслуги и огромный вклад в хоккей.

Он завоевал 4 кубка Стэнли, выиграл 447 матчей, провел 103 матча без пропущенной шайбы - рекорд этот был побит только через 39 лет.

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