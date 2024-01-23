Япония удивила очередным изобретением: общественные уборные, где все кабинки прозрачные

08:50 2024-01-23
Япония удивила очередным изобретением: общественные уборные, где все кабинки прозрачные

Зачем делать интимную зону доступной для обозрения в общественном месте: в таких туалетах есть один секрет.

Slide 1

Увидеть подобное ноу-хау можно, например, в общественных парках Токио.

Уборная представляет собой конструкцию с прозрачными стенами, через которые видно все, что происходит внутри, во всех подробностях.

Туристы очень удивляются и относятся к таким кабинкам с большим недоверием, не решаясь заходить внутрь.

Кому-то приходит в голову мысль, что это какой-то подвох и розыгрыш, однако никакого подвоха нет.

Есть один секрет, объясняющий странность сооружения.

Когда внутрь входит посетитель и закрывает за собой дверь на ключик, стены тут же теряют свою прозрачность и делаются матовыми, обеспечивая полную приватность.

При этом выглядит такой архитектурный проект весьма привлекательно, он действительно служит стильным дизайнерским украшением улиц и парков.

Туалет органично вписывается в ландшафт, а по вечерам и вообще смотрится шикарно, потому что включается цветная подсветка.

В итоге убивается несколько зайцев: и людям удобно, есть где справить естественные надобности, и парк приобретает облагороженный вид, и появляется дополнительный источник освещения в темное время суток. Японцы, как всегда, молодцы!

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
13:11

Алиса Семенова

Садовод-любитель объяснил, какие вредители могут погубить урожай редиса

Садовод-любитель объяснил, какие вредители могут погубить урожай редиса

Наибольший ущерб приносят капустная совка, капустная белянка, крестоцветная блошка, капустная моль.
Светлана Игнатьева
13:11

Светлана Игнатьева

Тину Канделаки могут не впустить в Казахстан

Тину Канделаки могут не впустить в Казахстан

Поводом такого решения чиновников страны стал пост телеведущей о том, что в Казахстане вытесняется русский язык.
Алиса Семенова
13:10

Алиса Семенова

Знающий садовод назвал 4 действия, которые помогут сохнущей вишне или черешне

Знающий садовод назвал 4 действия, которые помогут сохнущей вишне или черешне

Без заботы вишня и черешня погибнут и лишат вас ягод: если деревья начали сохнуть, есть способы их спасти.
Алиса Семенова
13:07

Алиса Семенова

Садовод с опытом рассказал о трех ошибках, которые могут погубить рассаду

Садовод с опытом рассказал о трех ошибках, которые могут погубить рассаду

На эти частые ошибки многие дачники не обращают внимания, потом их смущают плохие результаты.
Алиса Семенова
13:06

Алиса Семенова

Эксперт-садовод рассказал про идеальный грунт для рассады помидоров

Эксперт-садовод рассказал про идеальный грунт для рассады помидоров

Идеальный грунт - тот, который вы составили сами, положив в него все, что считаете полезным для будущих томатов.
Алиса Семенова
13:04

Алиса Семенова

Си Цзиньпин - первый в истории председатель КНР, которого выбрали на 3-й срок

Си Цзиньпин - первый в истории председатель КНР, которого выбрали на 3-й срок

Си Цзиньпина переизбрали на третий пятилетний срок подряд общим решением Всекитайского собрания.
Алиса Семенова
13:02

Алиса Семенова

Ежедневная ходьба на 1800 шагов снижает риск деменции на треть

Ежедневная ходьба на 1800 шагов снижает риск деменции на треть

Многочисленные исследования изучили преимущества ходьбы и обнаружили, что она очень полезна для здоровья мозга и сердца и для продолжительности жизни.
article_image 22:36

Ким Кардашьян покаталась на лыжах в костюме стоимостью в 2 000 000 рублей

Звезда реалити-шоу из США Ким Кардашьян решила покататься на горных лыжах. Костюм для подобных занятий от бренда Chanel стоил знаменитости почти 2 000 000 в переводе на российские рубли.

article_image 21:40

Ученые сообщают, что лишний час сна снижает риск повышения кровяного давления

Светила науки из университета в Пенсильвании (США) выявили, что всего плюс час сна к ночному отдыху способен снизить кровяное давление и нормализовать уровень глюкозы в крови.

article_image 21:22

Идеальный возраст для того, чтобы стать мамой в первый раз

Гинеколог Ольга Шарапова сообщила, что с биологической точки зрения возраст 25 - 30 лет считается самым подходящим для наступления первой беременности.