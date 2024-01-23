Чавканье за столом провоцирует у очень чувствительных лиц когнитивный диссонанс

Интересное исследование было проведено в 2021 году нейробиологами, которые пытались объяснить явление мизофонии.

Это феномен, при котором у человека возникает сильнейшая неприязнь к определенным звукам, в частности к чавканью, глотанию, громкому дыханию.

Ознакомиться с выводами исследования можно в The Journal of Neuroscience.

Причина мизофонии в этом случае кроется в наличии зеркальных нейронов, выявляемых в мозге суперчувствительных людей.

Томограф смог определить всплеск нейронной активности под воздействием описанных звуков.

Это возможно, когда есть сильная связь слухового аппарата и мозговых зон, ответственных за моторику.

Мозг воспринимает чавкающие звуки как руководство к действию и запускает жевательные и глотательные процессы.

Однако жевать и глотать нечего, и это приводит к когнитивному диссонансу, перетекающему в раздражение.

Ученые заметили, что отдельные люди, услышав чавканье, неосознанно имитируют челюстями жевательные движения.

Это происходит для снятия напряжения, порожденного неприятными звуками.

Также есть предположение, что с развитием медицины у людей с мизофонией будет возможность уменьшить болезненные реакции с помощью специальных лекарственных средств.

Сейчас же такие страдальцы могут только научиться терпеть свою высокую чувствительность к подобным проявлениям окружающего мира.