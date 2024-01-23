Как жуки-навозники спасают планету от парникового эффекта

08:58 2024-01-23
Как жуки-навозники спасают планету от парникового эффекта

Согласно проведенным исследованиям, эти насекомые уменьшают количество метана, попадающего в атмосферу.

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Как известно, крупный рогатый скот выделяет просто невероятное по своему масштабу количество метана в воздух.

Это неотъемлемая часть пищеварительного процесса. Таже метан сохраняется и в экскрементах животных.

Благодаря навозникам, метан вступает в реакцию с кислородом и расщепляется.

Таким образом, число вредных выбросов в атмосферу сокращается.

Больше всего жуки способны помочь в странах с более низким уровнем жизни.

Там рогатый скот содержится в менее аккуратных условиях - то есть на открытых пастбищах, а не в чистеньких современных коровниках.

В закрытые опрятные помещения жуки попросту не могут проникнуть.

Приведем пример с Австралией. Сюда овцы и крупный рогаты скот были доставлены в 18 веке.

После чего их экскременты быстро заполонили огромные территории пастбищ и создали острую проблему с чистотой местных водоемов.

Тогда в страну завезли 53 вида навозников. Почти половина из них прижилась, и тут начались волшебные изменения почвы.

Она стала намного более питательной, к тому же, исчезли некоторые виды паразитов.

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