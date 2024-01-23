Подогрев тротуаров зимой в Японии: это расточительство или экономия

Можно сделать простые подсчеты, чтобы понять, что умные японцы поступают правильно.

Во сколько Москве обходится ежегодное перекладывание дорожных плит?

Уж наверняка это в разы больше, чем один раз проложить систему обогрева под тротуаром.

Да, сначала придется хорошо вложиться, но в последующие годы будет заметная экономия в бюджете.

Зачем японцам теплые тротуары

Потому что зимы у них бывают очень снежные, особенно на острове Хоккайдо. Это самый снежный регион во всем мире!

Из-за завалов снега жители иногда выходят на улицу только через окна вторых этажей.

Однажды снежный буран не прекращался месяц подряд. В итоге высота сугробов достигла почти 5,5 метров.

Коммунальные службы у них не занимаются чисткой дорог, это должны делать жители, которые не очень старательны в этом деле.

Кроме того, здесь есть запрет на использование реагентов для таяния снега.

Вот почему японцы решили отжалеть денег на теплые тротуары.



Как это работает

Один из вариантов - трубы с горячим антифризом, подогрев которого обеспечивают подземные геотермальные источники.

От этого дороги в зоне установки системы всегда чистые даже во время сильного снегопада.

Конечно, пока такие дороги есть не везде, подогрев тротуаров осуществляется в центральной части города (у вокзалов, торговых центров, библиотек и прочих крупных общественных объектов).

Подогревать дороги в последнее время стали и в европейских странах, потому что там поняли, насколько это выгодно.

Ведь при таком подходе не надо каждый год класть новую плитку и постоянно задействовать снегоуборочную технику.