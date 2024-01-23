Полезная добавка к кофе по утрам: специя, улучшающая работу мозга

Как полагают иранские ученые, постоянное употребление корицы помогает улучшить память, ум, положительно отражается на общем самочувствии, создавая изменения в химии мозга.

Корица может уменьшать и предотвращать когнитивные нарушения, утверждают специалисты. Поэтому они рекомендуют добавлять в утренний кофе немного ароматной специи, этот простой ритуал сделает предстоящий день более продуктивным.

В корице много антиоксидантов, оберегающих организм от свободных радикалов. В этом смысле пряность превосходит даже чеснок.

Постоянно употребляя корицу, можно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Достаточно 120 мг в день, чтобы снизить уровень плохого холестерина и нормализовать высокое артериальное давление.

Корица убивает бактерии во рту и освежает дыхание. Также специя помогает облегчить боли при вздутии живота или желудочно-кишечных расстройствах.

Корица оказывает противогрибковое действие, а также противоаллергическое и антибактериальное. Этот ароматный порошок способен предотвратить появление раковых клеток в организме.

В составе косметических средств корица борется с целлюлитом, прыщами, помогает в уходе за ногами.