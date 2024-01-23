Почему лучше пить кофе с молоком: напиток снижает воспалительные процессы

09:05 2024-01-23
Почему лучше пить кофе с молоком: напиток снижает воспалительные процессы

Молоко в кофе, не только уменьшает его крепость и улучшает вкус, но и останавливает воспаление.

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Кофе - источник антиоксидантов, у которых есть свое название - полифенолы.

Они уменьшают окислительный стресс в организме и способны противостоять воспалительным процессам.

Вступая в реакцию с аминокислотами, содержащимися в белковых структурах коровьего молока, полифенолы усиливают свое противовоспалительное действие как минимум в два раза.

Как выяснилось в процессе исследований, реакция взаимодействия между указанными компонентами происходит мгновенно.

Профессор Марианна Ниссен Лунд, ведущий эксперт исследования, проводимого специалистами Копенгагенского университета:

Наши исследования показывают, что в случае кофе с молоком реакция между полифенолами и аминокислотами происходит очень быстро. Более того, влияние этой комбинации на воспаление в иммунных клетках усиливается.

Эксперимент проводился с использованием модели искусственного воспаления в иммунных клетках, внутрь которых вводились полифенолы в разных дозировках и в комбинации с аминокислотами.

После чего проводились сравнения с результатами клеток, которые не получали какое-либо из обозначенных веществ.

На следующем этапе исследования ученые планируют провести опыты на живых организмах, чтобы убедиться в правильности сделанных выводов.

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