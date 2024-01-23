2023 год был самым теплым за прошедшие 125 000 лет, октябрь назван самым жарким за всю историю наблюдений

Такое повышение среднемесячной температуры в октябре считается очень значительным и вызывает тревогу у ученых.

Это аномальное явление указывает на продолжающееся глобальное потепление.

Специалисты полагают, что случившаяся жара стала результатом выбросов парниковых газов.

Это, в свою очередь, последствие деятельности человека.

Рекордные температурные показатели в октябре наблюдались во всем мире.

Они превысили среднюю температуру, отмечавшуюся в таком же месяце в 1850-1900 годах, на 1,7 градуса по Цельсию.

Аномально теплым в этом году был признан и сентябрь, его средняя температура составила 16,38 градусов, побив рекорд 2020 года.

Еще одна причина такого внезапного потепления - эффект Эль-Ниньо, который уже был отмечен в 2016 году и повторился в этом.

Это феномен, сопровождающийся аномальным нагреванием экваториальной части Тихого океана на 3 градуса больше обычных показателей.