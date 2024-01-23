2023 год был самым теплым за прошедшие 125 000 лет, октябрь назван самым жарким за всю историю наблюдений

09:08 2024-01-23
2023 год был самым теплым за прошедшие 125 000 лет, октябрь назван самым жарким за всю историю наблюдений

По сообщению Службы по изменению климата ЕС "Коперник" (C3S), прошлый октябрь побил температурный рекорд 2019 года.

Такое повышение среднемесячной температуры в октябре считается очень значительным и вызывает тревогу у ученых.

Это аномальное явление указывает на продолжающееся глобальное потепление.

Специалисты полагают, что случившаяся жара стала результатом выбросов парниковых газов.

Это, в свою очередь, последствие деятельности человека.

Рекордные температурные показатели в октябре наблюдались во всем мире.

Они превысили среднюю температуру, отмечавшуюся в таком же месяце в 1850-1900 годах, на 1,7 градуса по Цельсию.

Аномально теплым в этом году был признан и сентябрь, его средняя температура составила 16,38 градусов, побив рекорд 2020 года.

Еще одна причина такого внезапного потепления - эффект Эль-Ниньо, который уже был отмечен в 2016 году и повторился в этом.

Это феномен, сопровождающийся аномальным нагреванием экваториальной части Тихого океана на 3 градуса больше обычных показателей.

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