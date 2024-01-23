В США прошла забастовка, устроенная голливудскими актерами

Протестная акция продолжалась 118 дней.
После этого сообщество актеров выступило с заявлением о том, что забастовка считается официально законченной.
Представители обеих сторон провели переговоры и одобрили новый контракт.
10 ноября прошлого года этот документ прошел ратификацию.
В договоре определена система защиты прав актеров от применения искусственного интеллекта.
Также документ оговаривает историческое повышение заработной платы на 7% и регламентирует новую систему доходов со стриминговых площадок.
В контракте прописаны увеличенные суммы пенсионных и медицинских отчислений.
По словам представителей профсоюза, вся стоимость договора превосходит 1 млрд долларов.