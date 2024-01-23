В Мексике женщина-полицейский из отряда спасателей дала грудь малышу, который голодал два дня

09:19 2024-01-23
В Мексике женщина-полицейский из отряда спасателей дала грудь малышу, который голодал два дня

Сотрудница полиции обнаружила малыша в возрасте 4 месяцев, который был без еды двое суток, и накормила его грудью.

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Речь идет о Аризбет Дионисио Амбросио, 33-летней женщине-полицейском.

Она работала в отряде спасателей в Акапулько сразу после того, как по городу прошелся грозный ураган "Отис".

Аризбет услышала детский плач, пошла на крик и увидела несчастную мать с малышом.

Мама грудничка рассказала, что он без еды уже целых два дня.

Молока своего у женщины не было, а в руинах города она не смогла найти подходящей еды для ребенка.

Тогда сотрудница полиции сообщила о том, что у нее двое своих детей, причем младшего она все еще кормит грудью.

Аризбет добавила, что может покормить голодного мальчика своим молоком.

Радостная мать сразу же согласилась, и женщина из отряда спасателей дала грудь плачущему младенцу.

Один из коллег Аризбет сделал трогательный снимок, запечатлев кормление малыша, и выложил его в соцсети Х.

Глава секретариата гражданской безопасности Мехико Пабло Веласкес выразил слова благодарности сотруднице полиции, приложившей чужого ребенка к груди, восхитившись проявленным ею милосердием.

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