11 ноября родился Федор Достоевский - гениальный классик русской литературы

09:21 2024-01-23
11 ноября родился Федор Достоевский - гениальный классик русской литературы

Несколько интересных фактов из биографии автора знаменитого романа "Преступление и наказание".

Федор Михайлович Достоевский дебютировал в литературе как переводчик. Именно он сделал первый в истории перевод романа Оноре де Бальзака "Евгения Гранде" на русский язык.

Будучи юношей, Достоевский очень горевал по поводу смерти Пушкина. По странному стечению обстоятельств это случилось всего через несколько месяцев после смерти матери писателя.

Прославиться на весь мир Федору Михайловичу удалось благодаря роману "Бедные люди". Некрасов, говоря о появлении нового талантливого писателя с Белинским, назвал Достоевского "новым Гоголем".

По роковому совпадению, сестра писателя Варвара тоже стала жертвой нападения, как и старуха-процентщица из романа "Преступление и наказание". Родственницу Достоевского убил дворник, чтобы забрать ее деньги.

В это верится с трудом, но в свое время Федор Михайлович не считался высокооплачиваемым автором. Долгий период времени гонорар за лист печатного текста составлял не более 150 рублей. В то же время более успешный коллега по цеху, Лев Толстой, за такую же работу получал по 500 рублей.

В наши дни в Петербурге проживает праправнук великого писателя Алексей. Своего сына он назвал, видимо, в честь знаменитого родственника, Федором. Получается, что и сегодня в северной столице России можно встретить настоящего Федора Достоевского.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
13:11

Алиса Семенова

Садовод-любитель объяснил, какие вредители могут погубить урожай редиса

Садовод-любитель объяснил, какие вредители могут погубить урожай редиса

Наибольший ущерб приносят капустная совка, капустная белянка, крестоцветная блошка, капустная моль.
Светлана Игнатьева
13:11

Светлана Игнатьева

Тину Канделаки могут не впустить в Казахстан

Тину Канделаки могут не впустить в Казахстан

Поводом такого решения чиновников страны стал пост телеведущей о том, что в Казахстане вытесняется русский язык.
Алиса Семенова
13:10

Алиса Семенова

Знающий садовод назвал 4 действия, которые помогут сохнущей вишне или черешне

Знающий садовод назвал 4 действия, которые помогут сохнущей вишне или черешне

Без заботы вишня и черешня погибнут и лишат вас ягод: если деревья начали сохнуть, есть способы их спасти.
Алиса Семенова
13:07

Алиса Семенова

Садовод с опытом рассказал о трех ошибках, которые могут погубить рассаду

Садовод с опытом рассказал о трех ошибках, которые могут погубить рассаду

На эти частые ошибки многие дачники не обращают внимания, потом их смущают плохие результаты.
Алиса Семенова
13:06

Алиса Семенова

Эксперт-садовод рассказал про идеальный грунт для рассады помидоров

Эксперт-садовод рассказал про идеальный грунт для рассады помидоров

Идеальный грунт - тот, который вы составили сами, положив в него все, что считаете полезным для будущих томатов.
Алиса Семенова
13:04

Алиса Семенова

Си Цзиньпин - первый в истории председатель КНР, которого выбрали на 3-й срок

Си Цзиньпин - первый в истории председатель КНР, которого выбрали на 3-й срок

Си Цзиньпина переизбрали на третий пятилетний срок подряд общим решением Всекитайского собрания.
Алиса Семенова
13:02

Алиса Семенова

Ежедневная ходьба на 1800 шагов снижает риск деменции на треть

Ежедневная ходьба на 1800 шагов снижает риск деменции на треть

Многочисленные исследования изучили преимущества ходьбы и обнаружили, что она очень полезна для здоровья мозга и сердца и для продолжительности жизни.
article_image 22:36

Ким Кардашьян покаталась на лыжах в костюме стоимостью в 2 000 000 рублей

Звезда реалити-шоу из США Ким Кардашьян решила покататься на горных лыжах. Костюм для подобных занятий от бренда Chanel стоил знаменитости почти 2 000 000 в переводе на российские рубли.

article_image 21:40

Ученые сообщают, что лишний час сна снижает риск повышения кровяного давления

Светила науки из университета в Пенсильвании (США) выявили, что всего плюс час сна к ночному отдыху способен снизить кровяное давление и нормализовать уровень глюкозы в крови.

article_image 21:22

Идеальный возраст для того, чтобы стать мамой в первый раз

Гинеколог Ольга Шарапова сообщила, что с биологической точки зрения возраст 25 - 30 лет считается самым подходящим для наступления первой беременности.