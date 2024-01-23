Без анестезии и грязными руками: так делали операции в начале XIX века

09:26 2024-01-23
Без анестезии и грязными руками: так делали операции в начале XIX века

Анестезия еще только начинала применяться и была очень слабая, а врачи не считали нужным мыть руки перед операцией.

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Мытье рук считалось потерей времени и пустой тратой воды.

Когда случались гангрена, сепсис, нагноения, это считалось в порядке вещей, вроде естественной реакции организма.

Причиной осложнений назывались "дурной воздух", дисбаланс "четырех жидкостей тела": крови, слизи, черной и желтой желчи.

Такую версию сочинили древние греки, долгие века все ее придерживались.

Однажды микробиолог из Франции, Луи Пастер, объяснил, что инфекция появляется из-за микробов, никакие природные силы тут не при чем.

Ученый уверял, что микробов нужно нейтрализовать антисептиками, это был прорыв в медицине.

Однако не все сразу и с легкостью приняли это на веру. Многие врачи продолжали губить людей лечением по старым методам.

Поддержал задумку Пастера Джозеф Листер - английский хирург. Он обрабатывал раны карболовой кислотой, то же самое делал с хирургическими инструментами.

Итог поразил всех: число смертельных случаев после гнойных осложнений уменьшилось в разы.

Труды Листера дали начало новой области медицины - антисептике.

Под антисептикой понимается набор мер, необходимых для устранение микробов в ранах, воспалительных очагах или в самом организме.

С легкой руки Листера развитие антисептики пошло в гору. Вскоре появились йод, перекись водорода, хлоргексидин.

Хирурги уже применяли стерильные перчатки, такую же одежду, повязки. Миллионы людей были спасены от смерти.

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