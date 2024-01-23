Ученые из Китая и США знают, как получить новую зубную эмаль из стволовых клеток

Ученые давно искали способ восстановления зубной эмали, который решил бы многие проблемы со здоровьем полости рта.
Специалистам из Университета Вашингтона и Чжэцзянского университета удалось добиться обнадеживающих результатов в этой области исследований.
Ознакомиться с научными изысканиями можно в изданиях Developmental Cell и Science Advances.
Ученые применили метод секвенирования РНК, чтобы найти гены, формирующие эмаль особыми клетками - амелобластами.
Они появляются в организме на этапе роста зубов. Когда этот процесс завершен, амелобласты отмирают за ненадобностью.
Научные сотрудники стали искать способ воссоздать их, используя стволовые клетки.
В лаборатории удалось вырастить органоиды - мини-версии органов, в том числе такие, которые синтезируют белки для роста зубной эмали (амелогенин и амелобластин). Получили их из стволовых клеток.
Белки способны воссоединяться с поверхностью разрушенных зубов и образовывать на них новую эмаль.
Ученые провели эксперимент: зубы человека обработали кислотой, имитируя повреждение кариесом.
За 48 часов органоиды смогли нарастить новый слой подобного эмали материала плотностью примерно в 2,7 мкм и со структурой, сходной с естественной эмалью.
По мнению специалистов, такой метод в будущем позволит наращивать новую эмаль на поврежденных зубах, отращивать полноценные зубные пломбы органического происхождения или биоинженерные зубные импланты.
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