На что обратить внимание, покупая саженцы: советуют эксперты

Обязательно берем саженцы только с закрытой корневой системой.

На сортовом саженце должна быть прививка.

Выглядит она как утолщение на месте срастания сортового черенка или почки с подвоем. Будет заметен наплыв коры в этом участке.

Изучаем корневую систему: там должны быть как мелкие, так и крупные отростки здорового вида без признаков повреждений вредителем.

Если перед вами саженец с гладким стволом без утолщений, значит, он не привит. Урожай будет плохим.

Понять, что саженец несортовой можно по наличию боковых ответвлений с колючками и шипов.

Кора должна быть без повреждений, язв, наростов, без признаков присутствия насекомых.

Лучший выбор - это зимостойкие районированные сорта маленького возврата.

Если это взрослый саженец, который выкопали с прежнего места, на нем может быть много ран, различных повреждений.