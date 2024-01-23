Для чего вносить микоризу, высаживая плодовые деревья

Если вы получили при покупке вместо обещанного плодородного грунта выработанный и скудный из теплицы, там не будет никакой ценной микрофлоры.
Иногда дачники и сами добывают какой-то сомнительный пласт земли, который привезен из мест с плохой экологией.
Там тоже не будет никаких микоризных грибов и полезных почвенных микроорганизмов.
В этих случаях без дополнительного внесения биопрепаратов на основе микоризных грибов не обойтись.
Добавляем их сразу же при осенней посадке саженцев, можно даже при низких температурах.
Осенью симбиоз с корневой системой не случится, зато весной дело пойдет быстрее.
Успеть посадить плодовые культуры надо до прихода холодов, то есть за 2 недели до стабильных морозов.
Саженцы должны успеть освоиться в земле и прижиться.
случаи, что осенние сажены при теплой мягкой зиме начинают расти и активно развиваться.
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