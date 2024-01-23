В Китае самый быстрый в мире интернет: загружает до 150 фильмов в секунду

09:38 2024-01-23
В Китае самый быстрый в мире интернет: загружает до 150 фильмов в секунду

Скорость сети в три раза превосходит показатели самого главного конкурента - США: ресурс отправляет до 150 фильмов в секунду.

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В КНР запустили первый в мире интернет-сервис нового поколения. Его скорости в 10 раз превышают показатели всех самых известных мировых аналогов.

Магистральный ресурс формирует основной маршрут передачи данных между городами и способен пересылать данные со скоростью 1,2 в секунду (1200 гигабит). Сеть соединяет север Пекина, Ухань в центре Китая и Гуанчжоу на юге китайской провинции Гуандун.

Линия объединяет свыше 3000 км оптоволоконных кабелей. Активация произведена летом этого года, официально сеть запущена с середины ноября. До этого ресурс проходил тестирование, проверку на надежность и степень эффективности.

Такой скачок вперед в области интернет-ресурсов случился при тесном сотрудничестве компаний China Mobile, Huawei Technologies и Cernet Corporation, а также Университета Цинхуа.

До этого эксперты делали прогнозы о появлении сверхскоростных сетей, которые будут разгоняться примерно до 1 терабита в секунду, на 2025 год. Однако все произошло гораздо раньше.

Как известно, почти все основные интернет-сети в мире демонстрируют намного меньшую скорость передачи данных - лишь до 100 гигабит в секунду.

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