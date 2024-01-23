Компания предложила соискателям снимать ролики в ТикТок вместо резюме

Австралийская сеть отелей решила креативно подойти к поиску сотрудников.

Претендентам на вакантные должности предлагается снять видео в ТикТок вместо предоставления традиционного резюме.

Пополнять штат в этой компании теперь будут, отбирая лучшие ролики.

Оповестили потенциальных сотрудников о нововведении тоже через TikTok, где было выложено видеосообщение со всеми условиями.

В частности соискатели должны в своем видео отмечать компанию с помощью хэштега, чтобы сеть могла быстро просмотреть всех претендентов.

По словам Мэри Хогг, регионального директора по персоналу Hilton Australasia, такой эксперимент был задуман с целью привлечения в компанию сотрудников поколения Z.

Она уверена, видеоролик, снятый кандидатом, лучше расскажет о нем самом и о том, как он способен работать с клиентами отеля. Такая информация будет более достоверной.

Если соискатели соцсетью не пользуются, им разрешается, как и раньше, отправлять свои резюме в компанию.

Одна из причин экспериментального подхода к поиску сотрудников - нейросеть ChatGPT.

Она помогает почти половине всех кандидатов составлять резюме, после чего большинство из них получают положительный ответ от работодателей.

Видео в ТикТок в таком случае - это тот формат, который в сложившихся обстоятельствах вызывает сегодня больше доверия, чем традиционное резюме.