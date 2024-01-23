Выращивание томатов без полива: в чем суть знаменитого метода Казарина

09:54 2024-01-23
Выращивание томатов без полива: в чем суть знаменитого метода Казарина

Садовод-любитель из Пскова предложил особый подход, где при минимуме ухода можно добиться богатого урожая.

Суть метода в выращивании томатов без полива. Растения не получают влаги весь сезон, якобы они сами могут добыть себе все необходимое для жизни.

Казарин считает, что для высокого урожая важность имеет не качество рассады, а способ высаживания.

Если выбрать правильный подход, ослабленные и переросшие экземпляры станут сильными и крепкими.

Под каждый куст делаем лунки до 40 см вглубь. Добавляем туда по большой ложке суперфосфата и сульфата калия, вставляем опорный элемент.

Перед высаживанием с рассады надо удалить все листики, оставляем только три верхних.

Тогда растение бросит все ресурсы на отращивание и развитие корней.

Рассаду вынимаем вместе с комом земли. Если так не получилось и земля обсыпалась, оголенные корни промакиваем глиняной болтушкой.

Саженцы располагаем в горизонтальном положении в лунках, вершину направляем к северу.

Стебель и корешки заглубляем в землю вглубь на 6 см.

Стебель, присыпанный землей, потом даст дополнительные корни. Верхнюю часть куста приподнимаем и закрепляем на опоре.

Полив делается лишь один раз - именно в момент высаживания на постоянную грядку. На каждое растение выливаем по 6-7 ведер воды.

В поливочную жидкость добавляем марганцовку, можно медный купорос (на 10 л 2 г порошка).

После полного поглощения воды грунтом посадки мульчируются органикой. Слой делаем 15 см. В течение сезона несколько раз докладываем мульчу.

Первую неделю растения пускают все силы на выживание. Корни активно растут, отыскивая источники влаги.

Потом растение окрепнет, оживет, корневая система станет мощной, крепкой, хорошо развитой.

Длинные корни будут к моменту плодоношения сами добывать воду и питание с глубин грунта.

Дальнейший уход - пасынкование, формирование самых лучших и крепких растений в 2-3 стебля.

Листики на томатах не убираются, удалить можно больные, чахлые, пожелтевшие экземпляры.

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