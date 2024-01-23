Осенняя посадка клубники: плюсы, важные моменты и дельные советы

Сначала о преимуществах осенней посадки. Клубника, высаженная в этот период быстрее адаптируется, для этого есть все условия: влажный грунт, слабая солнечная активность, жизнеспособные саженцы.

Появляются они на усах материнских растений в августе. Сначала это будут воздушные корни, которые потом прикрепляются к земле. Молоденькие розетки надо отделить от кустов вместе с усами.

Можно также купить саженцы в магазине. Перевозка осуществляется в целлофановом пакете прямо с земляным комом. Привезенные экземпляры надо сажать как можно скорее, чтобы не пересыхали корни.

Жизнеспособными считаются саженцы с 3-4 ярко зелеными листиками и полноценной точкой роста. Корешки должны быть до 10 см, корневая шейка в диаметре - не меньше 6 мм. Лишние листья с розетки убираем у основания, корешки подрезаем до длины 10 см.

Высаживать клубнику надо до середины сентября. На новом месте удобряем грядку компостом, берем 10 л. Также добавляем 40 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия, 25 г мочевины. Все это идет на 1 квадратный метр.

Соблюдаем при посадке интервалы в 40 см, потом мульчируем грядку соломой, можно укрывным материалом черного цвета.

Осенняя посадка клубники больше нравится дачникам, так как это время не такое загруженное садовыми работами, как весной.

Погода для укоренения более благоприятная - больше дождей, комфортная температура - нет жары, но еще и не холодно. Осенью легко раздобыть посадочный материал.

Соответственно, маточные кусты, с которых убираются усы, в следующем году дадут более богатый урожай.