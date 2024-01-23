У побережья Калифорнии разбился самодельный самолёт за $100 000

10:44 2024-01-23
У побережья Калифорнии разбился самодельный самолёт за $100 000

Известно, что воздушное судно было сконструировано американским стоматологом, вышедшим на пенсию.

Создателем самолёта является американский пенсионер Тэйн Острот, который назвал своё детище Cozy Mark IV. Острот продал свой самолёт на аукционе за 100 тысяч долларов в 2023 году. После крушения легкомоторного самолёта его создатель заявил, что данный инцидент его травмировал.

Cozy Mark IV разбился в воскресение рядом с Халф-Мун-Бэй к югу от Сан-Франциска, штат Калифорния. По сообщениям очевидцев, самолёт потерпел крушение рядом с побережьем.

На момент падения в самолёте находились четыре человека. Тела двух пассажиров уже найдены и опознаны. Местные власти полагают, что двое других пассажиров также погибли.

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