У побережья Калифорнии разбился самодельный самолёт за $100 000

Создателем самолёта является американский пенсионер Тэйн Острот, который назвал своё детище Cozy Mark IV. Острот продал свой самолёт на аукционе за 100 тысяч долларов в 2023 году. После крушения легкомоторного самолёта его создатель заявил, что данный инцидент его травмировал.

Cozy Mark IV разбился в воскресение рядом с Халф-Мун-Бэй к югу от Сан-Франциска, штат Калифорния. По сообщениям очевидцев, самолёт потерпел крушение рядом с побережьем.

На момент падения в самолёте находились четыре человека. Тела двух пассажиров уже найдены и опознаны. Местные власти полагают, что двое других пассажиров также погибли.