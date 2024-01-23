Завод BMW в США устроит на работу робота Figure

Согласно новому соглашению между BMW и Figure, первый гуманоидный робот будет отправлен на завод немецкого автоконцерна в американском Спартанбурге, Южная Каролина.

Предполагается, что робот Figure будет выполнять полноценную работу на единственном американском заводе BMW. В свою очередь администрация завода поручит гуманоиду от одной до пяти задач.

В частности, робот Figure сможет самостоятельно перекладывать ящики и другие тяжести на заводе BMW. В будущем руководство Figure пообещало расширить список возможностей робота, однако есть вероятность, что их придётся докупать по особой подписке.