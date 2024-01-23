Завод BMW в США устроит на работу робота Figure

10:53 2024-01-23
Завод BMW в США устроит на работу робота Figure

Автоконцерн BMW и роботостроительная компания Figure пришли к принципиальному соглашению о трудоустройстве робота на автомобильный завод в США.

Согласно новому соглашению между BMW и Figure, первый гуманоидный робот будет отправлен на завод немецкого автоконцерна в американском Спартанбурге, Южная Каролина.

Предполагается, что робот Figure будет выполнять полноценную работу на единственном американском заводе BMW. В свою очередь администрация завода поручит гуманоиду от одной до пяти задач.

В частности, робот Figure сможет самостоятельно перекладывать ящики и другие тяжести на заводе BMW. В будущем руководство Figure пообещало расширить список возможностей робота, однако есть вероятность, что их придётся докупать по особой подписке.

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