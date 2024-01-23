Канадские молодожёны критикуют отель на Багамах из-за плохого медового месяца

Известно, что канадская пара заплатила 5 тысяч долларов за отдых в отеле Sandals Royal Bahamian, предполагающий работу программы "всё включено". Отель располагается в багамской столице Нассау.

Приехав в отель, молодожёны хотели сэкономить время на планировании медового месяца, однако 3 дня в курортной зоне на Багамах превратились в ад.

Дело в том, что представители отеля всё время преследовали супругов, пытаясь им продать дополнительные услуги, хотя пара уже заплатила за акции "всё включено".

Женщина, гостившая в отеле три дня, уверена: персонал ведёт себя столь нагло только из-за того, что администрация запретила им брать чаевые.

Также уроженка Канады подчеркнула, что работники отели неоднократно игнорировали надпись "не беспокоить" на дверях их номера, что делало отдых невыносимым.