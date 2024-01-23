Автомобили из Китая активно захватывают рынок Великобритании

Первой японской машиной, появившейся в Великобритании, была Daihatsu Compagno. Несмотря на то, что данная модель была тепло принята в Европе, британцы не разделили восторг соседей.

Спустя некоторое время японцы завезли в Великобританию Datsun Cherry, и вот она уже вызвала настоящий фурор: в первые два года продаж британцы купили более 36 000 таких машин. Теперь же вся Британия наводнена "Маздами", "Тайотами" и "Ниссанами".

Успех Японии настойчиво пытается скопировать Китай, и кажется, что у него это получается: ещё пять лет назад по британским дорогам ездило всего около нескольких сотен китайских автомобилей, однако уже в 2023 году треть электромобилей, находящихся в Британии, были собраны в КНР.